Врачи извлекли из слюнной железы жителя Владивостока камень, который тот «растил» 17 лет

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке провели операцию по удалению крупного камня из слюной железы 38-летнего мужчины. Конкремент диаметром свыше двух сантиметров находился в подчелюстной слюнной железе, вызывая сильную боль, отёк и трудности при приёме пищи, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Операцию выполнили внутриротовым доступом. По словам специалистов, пациенту повезло: при крупных конкрементах, расположенных в толще железы, чаще всего приходится удалять орган полностью. Однако в этом случае изменения были минимальными, что позволило сохранить слюнную железу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент страдал от сиалолитиаза — слюнно-каменной болезни — на протяжении почти 17 лет, но обратился за помощью только тогда, когда симптомы стали невыносимыми. Без лечения это состояние грозит серьёзными осложнениями, включая аденоабсцесс.
«Процесс формируется годами. Если своевременно не обратиться за медицинской помощью, камни могут достигать внушительных размеров», — пояснил главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии Приморского края, заведующий отделением ЧЛХ ККБ № 2 Алексей Романчук.
