Врачи извлекли из слюнной железы жителя Владивостока камень, который тот «растил» 17 лет

Отмечается, что пациент страдал от сиалолитиаза — слюнно-каменной болезни — на протяжении почти 17 лет, но обратился за помощью только тогда, когда симптомы стали невыносимыми. Без лечения это состояние грозит серьёзными осложнениями, включая аденоабсцесс.