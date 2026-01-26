Северный драматический театр пригласил омичей на «Ужин дураков»

«Ужин дураков» — комедия французского драматурга Франсиса Вебера — автора сценариев целого рядя «кассовых» фильмов, в числе которых «Беглецы», «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Неудачники». Главный персонаж — добродушный простак Франсуа Перрен — постоянно попадает в переделки. И сюжет театральной постановки — не исключение. Растяпу приглашают на дорогой ужин состоятельных людей, цель которых — посмеяться над очередным гостем, который и не подозревает, что станет предметом насмешек заядлых шутников. Однако хозяина затеи разбивает радикулит, ужин отменяется. События разворачиваются по совершенно новому сценарию. И в дураках вместо Франсуа оказывается он сам.
В постановке режиссера из Казани Рината Фазлеева заняты «звезды» тарского театра: Алексей Лялин, Василий Кулыгин, Анастасия Хитрова, Наталья Климова, Александр Черепков. Как оказалось, омичи их очень хорошо знают.
«Северный драмтеатр периодически бывает в Омске. Мы его ждем, стараемся не пропускать спектакли. “Ужину дураков” в очередной раз всем залом аплодировали стоя. Кстати, за неделю билетов в кассе уже не было», — делятся зрители.
Репертуар у театра солидный. Ставят в Таре не только комедии, но и классику, и патриотические спектакли. Присутствуют в афише и постановки, ориентированные на подростков, а также детей. Идут они на большой, малой, камерной сценах, в арт-кафе и беби-зале. В минувшем году зрители могли посмотреть спектакли 43 наименований.
2026 год Омск встретил в статусе «Культурной столицы России», и Тарский театр имени Ульянова тоже не останется в стороне.
— Осенью у нас состоится очередной, уже седьмой по счету театральный фестиваль «Сотоварищи». Он является номинационным, в прошлый раз собрал лучшие спектакли восьми театров Тюмени, Тобольска, Кургана, Сарапула, Альметьевска, Челябинска, Омска. В этом году будет не меньше. Тема: «Родине малой служу» близка многим коллективам, — пояснила «РГ» директор театра Ольга Соя.
В планах-2026 — участие во Всероссийском фестивале «Его величество театр», а также проекте СТД «Театральный поезд», на котором тарская труппа с четырьмя спектаклями отправится на гастроли в Тюмень и Курган.
— На средства гранта мы также приведем в порядок еще одну нашу сценическую площадку — Дом-музей Михаила Ульянова. Хотим облагородить территорию и для летних постановок установить ландшафтную сцену, — дополняет Ольга Соя.
В следующий раз тарчане приедут в Омск в апреле. И теперь уже на сцене Омского театра драмы покажут одну из последних премьер в постановке главного режиссера Константина Рехтина.