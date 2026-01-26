Северный драматический театр пригласил омичей на «Ужин дураков»

«Ужин дураков» — комедия французского драматурга Франсиса Вебера — автора сценариев целого рядя «кассовых» фильмов, в числе которых «Беглецы», «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Неудачники». Главный персонаж — добродушный простак Франсуа Перрен — постоянно попадает в переделки. И сюжет театральной постановки — не исключение. Растяпу приглашают на дорогой ужин состоятельных людей, цель которых — посмеяться над очередным гостем, который и не подозревает, что станет предметом насмешек заядлых шутников. Однако хозяина затеи разбивает радикулит, ужин отменяется. События разворачиваются по совершенно новому сценарию. И в дураках вместо Франсуа оказывается он сам.