РКК будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничья

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российский Красный Крест будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничных регионов, рассказал в интервью РИА Новости председатель организации Павел Савчук.
«В Курской области у нас, например, есть отдельная программа, которую мы будем, конечно, масштабировать, — это обучение минной безопасности, когда мы учим школьников, в первую очередь, 7 тысяч человек за прошлый год прошло подобное обучение: как правильно выявить мину, минновзрывное устройство, как понять, что это оно, что нужно в этот момент сделать», — сказал он.
Председатель Российского Красного Креста отметил, что обучение планируется распространить на школьников других приграничных регионов.
«Здесь, знаете, нам важно очень грамотно подходить к распределению наших программ по регионам с учетом той ситуации, которая там есть. Понятно, что эти знания, наверное, могут быть полезны каждому. Но в первую очередь, приоритетно мы должны заботиться о приграничье в этом вопросе, а потом, по мере наших сил и возможностей, масштабировать это и на другие регионы», — добавил Савчук.