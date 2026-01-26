Увеличение пенсий с 1 февраля: кто может рассчитывать в Татарстане

Также с 1 февраля вырастут пенсии у бывших пилотов и сотрудников угольной промышленности. Летчики могут получать надбавку при наличии трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Шахтеры должны не менее 25 лет в угледобывающей отрасли или строительстве шахт, но для отдельных профессий допускается и 20-летний опыт работы.