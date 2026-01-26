Ричмонд
Россиянам напомнили, в каких случаях придется вернуть государству часть пенсии

Юрист Красовская: в случае переплаты пенсии деньги придётся вернуть.

Источник: Комсомольская правда

Российские пенсионеры в ряде случаев обязаны вернуть государству часть полученных выплат. Об этом напомнила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская. По словам эксперта, такие ситуации возникают в случае переплаты.

Так, пенсионер, который получает доплату на ребёнка-иждивенца, обязан сообщить в СФР при трудоустройстве ребёнка, отчислении его из образовательного учреждения или переходе на заочное обучение. Во всех эти случаях доплата прекращается.

«Если не сообщит, то СФР может узнать об этом позже и вправе требовать возврата переплаты, в том числе, через суд», — сказала Красовская агентству «Прайм».

Пенсионеры, получающие фиксированные выплаты к страховой пенсии за проживание в районах Крайнего Севера должны своевременно сообщать об изменении места жительства, чтобы не пришлось возвращать излишне начисленные за районный коэффициент деньги. То же относится к ряду других региональных доплат.

Ранее сообщалось, что россиянам поднимут пенсии и соцвыплаты. Когда будет прибавка и кому полагается, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что российское правительство намерено дважды в год анализировать социально-экономическое положение пенсионеров, и вот зачем.