Россиянам напомнили, в каких случаях придется вернуть государству часть пенсии

Российские пенсионеры в ряде случаев обязаны вернуть государству часть полученных выплат. Об этом напомнила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская. По словам эксперта, такие ситуации возникают в случае переплаты.
Так, пенсионер, который получает доплату на ребёнка-иждивенца, обязан сообщить в СФР при трудоустройстве ребёнка, отчислении его из образовательного учреждения или переходе на заочное обучение. Во всех эти случаях доплата прекращается.
«Если не сообщит, то СФР может узнать об этом позже и вправе требовать возврата переплаты, в том числе, через суд», — сказала Красовская агентству «Прайм».
Пенсионеры, получающие фиксированные выплаты к страховой пенсии за проживание в районах Крайнего Севера должны своевременно сообщать об изменении места жительства, чтобы не пришлось возвращать излишне начисленные за районный коэффициент деньги. То же относится к ряду других региональных доплат.
