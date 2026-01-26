Сыну погибшего участника СВО назначили пенсию в Комсомольске-на-Амуре

В прокуратуру обратилась вдова военнослужащего, на иждивении которой находится сын. По ее словам, супруг погиб в мае 2024 года, и сын обратился в военный комиссариат для назначения пенсии, но получил отказ, потому что на момент получения статуса инвалида ему исполнилось 18 лет.