Начаты работы по обустройству ледовой переправы на остров Ольхон

Она является частью автомобильной дороги регионального значения Баяндай — Еланцы — Хужир, связывает материк у деревни Куркут с островом в местности Иркутская Губа. Ее протяженность составляет около 11 километров.
«В этом году благодаря установившимся низким температурам лед в проливе Малое море набрал достаточную толщину. Это позволило приступить к плановым работам по обустройству переправы. Ледовая обстановка позволяет вести подготовку в штатном режиме. Планируем открыть движение для автомобилей в первой половине февраля», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Работы ведет подведомственное учреждение — ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в настоящее время толщина льда превышает 55 см, что позволяет проводить работы. Специалисты занимаются разравниванием поверхности, ликвидацией торосов и установкой вешек, обозначающих границы будущей дороги.
В завершение на ледовой переправе установят дорожные знаки, ограничивающие грузоподъемность и скорость движения, а также информирующие о правилах пользования ледовой переправой.
По состоянию на 23 января на региональных и межмуниципальных дорогах Иркутской области открыто 13 ледовых переправ, они находятся в Балаганском, Бодайбинском, Братском, Качугском, Киренском, Тайшетском, Усть-Удинском, Мамско-Чуйском и Нижнеудинском районах. Полный список и актуальная информация об открытии размещается в официальном канале ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».
Напоминаем, в данный момент выезд на лед опасен. На Байкале толщина льда не одинаковая, возможно образование трещин, что может привести к провалу машин под лед, травмированию или гибели водителя и пассажиров.