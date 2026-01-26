Начаты работы по обустройству ледовой переправы на остров Ольхон

По состоянию на 23 января на региональных и межмуниципальных дорогах Иркутской области открыто 13 ледовых переправ, они находятся в Балаганском, Бодайбинском, Братском, Качугском, Киренском, Тайшетском, Усть-Удинском, Мамско-Чуйском и Нижнеудинском районах. Полный список и актуальная информация об открытии размещается в официальном канале ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».