Звезды хоккея впервые сразятся на льду в Екатеринбурге: как попасть и сколько это стоит

Владимир Галкин из «Автомобилиста» сыграет за команду уральских звезд.
В Екатеринбург прилетят хоккейные звезды, которые сыграют в рамках «Матча звезд КХЛ». Увидеть их можно с 6 по 8 февраля на «УГМК-Арене». Столица Урала впервые примет мероприятие, а организаторы обещают масштабную программу. Подробнее о мероприятии — в материале URA.RU.
Как попасть на мероприятие.
Попасть на мероприятие смогут все, кто приобретет билет. Стоимость посещения на «Матч Звезд КХЛ» варьируется от 2150 до 16 тысяч рублей.
Игры пройдут на «УГМК-Арене».
Программа.
«Фонбет Неделя Звезд Хоккея» пройдет в несколько этапов. 6 февраля состоится «Кубок Вызова МХЛ», где встретятся лучшие молодые игроки лиги. 7 февраля пройдет первая часть мастер-шоу и два полуфинальных матча «Фонбет Матча Звезд КХЛ», а 8 февраля состоится вторая часть конкурсов мастерства и финальные игры. В оба дня в 12:30 откроются фан-зоны, в 14:30 начнется предматчевое шоу, а в 14:45 — сами матчи.
Кто выйдет на лед.
Игроки будут разбиты на четыре команды. Командой-хозяином станет KHL Ural Stars — сборная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Ей предстоит сыграть с командами KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars.
Капитаном команды KHL Urals Stars стал защитник «Металлурга» Егор Яковлев, с ним будут играть Владимир Галкин, Джесси Блэкер, Роман Горбунов и Дмитрий Денежкин («Автомобилист»), Семен Вязовой, Алексей Василевский и Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Григорий Дронов, Джошуа Ливо и Михаил Григоренко («Трактор»), Владимир Ткачев, Роман Канцеров и Дмитрий Силантьев («Металлург»).
Егор Яковлев из «Металлурга» будет капитаном уральской команды матча.
Александр Радулов из «Локомотива» возглавит команду российских звезд, в состав которой вошли Филипп Долганов и Андрей Белозеров («Нефтехимик»), Максим Дорожко («Амур»), Дамир Шарипзянов и Константин Окулов («Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Егор Аланов («Сибирь»), Никита Лямкин («Ак Барс»), Данил Аймурзин («Северсталь»), Георгий Иванов («Локомотив»), Даниил Гутик («Адмирал»), Даниил Сероух («Сочи»), Марат Хайруллин (СКА).
Прохор Полтапов из ЦСКА стал капитаном KHL U23 Stars. В команду вошли Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов и Матвей Короткий (СКА), Антон Силаев и Егор Виноградов («Торпедо»), Даниил Орлов («Спартак»), Никита Евсеев («Амур»), Егор Сурин («Локомотив»), Михаил Ильин («Северсталь»), Герман Точилкин («Нефтехимик»), Вадим Мороз («Динамо» Минск).
Игры пройдут в три дня.
Сборную легионеров за собой поведет лучший бомбардир сезона Сэм Эннис из минского «Динамо», вместе с ним — сокомандники Зак Фукале и Виталий Пинчук, Адам Шил («Барыс»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Иоаннис Калдис («Северсталь»), Джозеф Кин и Адам Ружичка («Спартак»), Адам Кленденинг и Кевин Лабанк («Шанхайские драконы»), Максим Комтуа («Динамо» Москва), Даниэль Спронг («Автомобилист»), Райли Савчук («Лада»), Эндрю Потуральски («Авангард»).
Также известно, что тренерами KHL U23 Stars Жерар Галлан из «Шанхайских драконов» и Михаил Кравец из «Барыса», Алексей Исаков из «Торпедо» и Игорь Гришин из «Нефтехимика». KHL Rus Stars будут тренировать Дмитрий Квартальнов из «Динамо» Минска и Анвар Гатиятулин из «Ак Барса». За уральских звезд возьмутся Андрей Разин из «Металлурга» и Николай Заварухин из «Автомобилиста».