Звезды хоккея впервые сразятся на льду в Екатеринбурге: как попасть и сколько это стоит

Также известно, что тренерами KHL U23 Stars Жерар Галлан из «Шанхайских драконов» и Михаил Кравец из «Барыса», Алексей Исаков из «Торпедо» и Игорь Гришин из «Нефтехимика». KHL Rus Stars будут тренировать Дмитрий Квартальнов из «Динамо» Минска и Анвар Гатиятулин из «Ак Барса». За уральских звезд возьмутся Андрей Разин из «Металлурга» и Николай Заварухин из «Автомобилиста».