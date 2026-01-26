Российские аналоги «Оземпика» показали рекордные продажи в 2025 году

«По итогам 2025 года объем продаж вырос до 6,1 миллиона упаковок, а выручка — до 35,2 миллиарда рублей», — пишет РБК со ссылкой на ЦРПТ. В 2024 году в розницу продали 1,7 миллиона упаковок отечественного «Оземпика». В январе 2025 года ежемесячно продавалось 282 тысячи упаковок, а в декабре — 810 тысяч.