Российские аналоги «Оземпика» показали рекордные продажи в 2025 году

Аналоги «Оземпика» используют для похудения, перед этим необходимо проконсультировался со специалистом.
Розничная продажа российских препаратов‑аналогов «Оземпика» в 2025 году увеличилась почти в три раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили в операторе системы маркировки лекарственных средств «Честный знак» (Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ), где проанализировали статистику продаж.
«По итогам 2025 года объем продаж вырос до 6,1 миллиона упаковок, а выручка — до 35,2 миллиарда рублей», — пишет РБК со ссылкой на ЦРПТ. В 2024 году в розницу продали 1,7 миллиона упаковок отечественного «Оземпика». В январе 2025 года ежемесячно продавалось 282 тысячи упаковок, а в декабре — 810 тысяч.
В ЦРПТ связали рост розничных продаж с увеличением объемов производства. В анализ были включены лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями «семаглутид» и «тирзепатид», в том числе препараты отечественного производства компаний «Герофарм», «Промомед» и «ПСК Фарма». Отмечается, что в 2026-м система «Честный знак» зарегистрировала 17 торговых наименований таких препаратов.
Рост внутреннего спроса на российские аналоги «Оземпика» происходит на фоне общего увеличения экспорта отечественных лекарств. В 2025 году поставки российских медикаментов в страны ЕС за 11 месяцев превысили 30 миллионов евро, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, при этом основными покупателями стали Словения и Венгрия.