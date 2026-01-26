Ричмонд
Российские аналоги «Оземпика» показали рекордные продажи в 2025 году

Розничная продажа российских препаратов‑аналогов «Оземпика» в 2025 году увеличилась почти в три раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили в операторе системы маркировки лекарственных средств «Честный знак» (Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ), где проанализировали статистику продаж.

Аналоги «Оземпика» используют для похудения, перед этим необходимо проконсультировался со специалистом.

«По итогам 2025 года объем продаж вырос до 6,1 миллиона упаковок, а выручка — до 35,2 миллиарда рублей», — пишет РБК со ссылкой на ЦРПТ. В 2024 году в розницу продали 1,7 миллиона упаковок отечественного «Оземпика». В январе 2025 года ежемесячно продавалось 282 тысячи упаковок, а в декабре — 810 тысяч.

В ЦРПТ связали рост розничных продаж с увеличением объемов производства. В анализ были включены лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями «семаглутид» и «тирзепатид», в том числе препараты отечественного производства компаний «Герофарм», «Промомед» и «ПСК Фарма». Отмечается, что в 2026-м система «Честный знак» зарегистрировала 17 торговых наименований таких препаратов.

Рост внутреннего спроса на российские аналоги «Оземпика» происходит на фоне общего увеличения экспорта отечественных лекарств. В 2025 году поставки российских медикаментов в страны ЕС за 11 месяцев превысили 30 миллионов евро, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, при этом основными покупателями стали Словения и Венгрия.