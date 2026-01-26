Ричмонд
В Иркутске по улице Лопатина до 4 февраля закрыто движение для транспорта

Специалисты будут проводить на участке ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске по улице Лопатина закрыто движение для транспорта. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала оператора тепловых сетей, ограничение будет действовать в районе здания № 10.

— С 8:00 25 января до 20:00 4 февраля 2026 года специалисты будут проводить на участке ремонтные работы, — уточнил оператор.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что утром 26 января в аэропорту столицы Приангарья задержаны несколько рейсов. Причиной стала непогода. Так, вовремя не прилетели самолеты из Ханоя, Бодайбо и Талакана.