В Омской области 26 января временно отключат цифровое телевидение

С сегодняшнего дня, 26 января, по 1 февраля в Омской области возможны кратковременные перебои телесигнала. Причина — регламентные работы на передающем оборудовании цифрового эфирного телевидения. Об этом сообщила пресс-служба РТРС.
Первые краткие перерывы в понедельник ожидаются в Исилькуле ориентировочно с 10:00 до 12:00. Со вторника по четверг, с 27 по 30 января, в селе Ингалы Большереченского района запланирована ежедневная профилактика с 09:00 до 18:00. В райцентре Саргатское перебои возможны с 27 по 29 января в этот же временной интервал.
Во вторник, 27 января, вероятно отключение телесигнала в селе Веселая Поляна Любинского района с 10:00 до 15:00 и в Таре с 08:00 до 17:00. В среду, 28-го, сбои ожидаются в Русской Поляне с 13:00 до 17:00 и в селе Уленкуль Большереченского района с 11:00 до 17:00. Жителей Большеречья предупредили о перерывах в вещании в четверг, 29 января, примерно с 10:00 до 16:00.
«Важно спланировать просмотр заранее. Если после указанного времени сигнал не восстановился, необходимо проверить антенну и соединения, перезагрузить приставку/телевизор и обратиться в филиал РТРС при необходимости», — порекомендовали представители компании.
Отключения не затронут кабельные и спутниковые сервисы.
