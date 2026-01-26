В Омской области 26 января временно отключат цифровое телевидение

Во вторник, 27 января, вероятно отключение телесигнала в селе Веселая Поляна Любинского района с 10:00 до 15:00 и в Таре с 08:00 до 17:00. В среду, 28-го, сбои ожидаются в Русской Поляне с 13:00 до 17:00 и в селе Уленкуль Большереченского района с 11:00 до 17:00. Жителей Большеречья предупредили о перерывах в вещании в четверг, 29 января, примерно с 10:00 до 16:00.