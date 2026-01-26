Ричмонд
Любовь онлайн или развод на деньги? МВД сделало срочное предупреждение

В Министерстве внутренних дел (МВД) 26 января 2026 года предупредили казахстанцев об опасности определенного вида объявлений в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Речь о знакомствах.

«В социальных сетях, особенно в Threads, все чаще можно встретить публикации с предложениями познакомиться: “ищу жену”, “ищу мужа”, “в поиске серьезных отношений”. За такими постами могут скрываться как реальные пользователи, так и мошенники», — говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, злоумышленники под видом привлекательных парней или девушек вступают в переписку, проявляют внимание и быстро формируют доверительное общение. Со временем разговор может перейти к просьбам о финансовой помощи.

«Cхема развивается поэтапно: активное общение и создание эмоциональной привязанности; рассказы о сложной жизненной ситуации, болезни, срочных расходах или выгодных инвестициях; просьбы перевести деньги, в том числе на зарубежные криптокошельки или через третьих лиц; после получения средств — прекращение общения или блокировка», — рассказали в МВД.

Там советуют насторожиться, если:

собеседник просит перевести деньги;избегает видеосвязи и личных встреч;использует фотографии, которые могут принадлежать другим людям.

Рекомендуется:

не передавать деньги и личные данные интернет-знакомым;

не отправлять фотографии; не переходить по подозрительным ссылкам; проверять профили и информацию о собеседнике; при сомнениях прекратить общение.

Департамент по противодействию киберпреступности МВД призывает граждан быть внимательными при онлайн-знакомствах и сообщать о фактах противоправных действий.

Ранее Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением о мошенниках.