Любовь онлайн или развод на деньги? МВД сделало срочное предупреждение

Речь о знакомствах.
«В социальных сетях, особенно в Threads, все чаще можно встретить публикации с предложениями познакомиться: “ищу жену”, “ищу мужа”, “в поиске серьезных отношений”. За такими постами могут скрываться как реальные пользователи, так и мошенники», — говорится в распространенном сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники под видом привлекательных парней или девушек вступают в переписку, проявляют внимание и быстро формируют доверительное общение. Со временем разговор может перейти к просьбам о финансовой помощи.
«Cхема развивается поэтапно: активное общение и создание эмоциональной привязанности; рассказы о сложной жизненной ситуации, болезни, срочных расходах или выгодных инвестициях; просьбы перевести деньги, в том числе на зарубежные криптокошельки или через третьих лиц; после получения средств — прекращение общения или блокировка», — рассказали в МВД.
Там советуют насторожиться, если:
собеседник просит перевести деньги;избегает видеосвязи и личных встреч;использует фотографии, которые могут принадлежать другим людям.
Рекомендуется:
не передавать деньги и личные данные интернет-знакомым;
не отправлять фотографии; не переходить по подозрительным ссылкам; проверять профили и информацию о собеседнике; при сомнениях прекратить общение.
Департамент по противодействию киберпреступности МВД призывает граждан быть внимательными при онлайн-знакомствах и сообщать о фактах противоправных действий.
Ранее Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением о мошенниках.