В Кургане третью неделю подряд в школах отменяют занятия из-за морозов

Школьников начальных классов перевели на дистанционное обучение в Кургане.
В Кургане третью неделю из-за сильных морозов отменяют занятия в школах. 26 января в связи с низкой температурой учащихся с 1 по 4 классы первой и второй смены отправили на дистанционное обучение. Об этом сообщает администрации города.
«26 января отменены занятия в школах Кургана с 1 по 4 классы первой и второй смены включительно в очной форме отменяются. Занятия проводятся в дистанционном формате», — сообщили в мэрии.
По данным ЦГМС, на 5:30 утра температура воздуха в Кургане составляла −27 градусов. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что аномальные морозы задержатся в регионе до 27 декабря. После начнется потепление.