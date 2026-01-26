Ричмонд
В Кургане третью неделю подряд в школах отменяют занятия из-за морозов

В Кургане третью неделю из-за сильных морозов отменяют занятия в школах. 26 января в связи с низкой температурой учащихся с 1 по 4 классы первой и второй смены отправили на дистанционное обучение. Об этом сообщает администрации города.

Школьников начальных классов перевели на дистанционное обучение в Кургане.

«26 января отменены занятия в школах Кургана с 1 по 4 классы первой и второй смены включительно в очной форме отменяются. Занятия проводятся в дистанционном формате», — сообщили в мэрии.

По данным ЦГМС, на 5:30 утра температура воздуха в Кургане составляла −27 градусов. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что аномальные морозы задержатся в регионе до 27 декабря. После начнется потепление.