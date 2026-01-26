Арал снова в фокусе: Казахстан и Всемирный банк готовят новые проекты по воде

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел встречу с постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане Андреем Михневым.
Стороны обсудили механизмы реализации совместных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в Приаралье и повышение водной безопасности страны.
Ключевой темой встречи стала вторая фаза проекта по сохранению Северного Аральского моря, предусматривающая реконструкцию Кокаральской плотины и повышение уровня воды в море. Этот объект уже сыграл важную роль в стабилизации Северного Арала, и теперь планируется более масштабный и технологически сложный проект.
Еще один важный проект касается восстановления ирригационных сетей в Кызылординской области с внедрением элементов цифровизации и автоматизации. Это позволит точнее управлять водными потоками, сократить потери и повысить эффективность использования воды в сельском хозяйстве. Сэкономленные объемы воды планируется направлять в Северное Аральское море, что решает несколько задач: поддержку аграриев, рациональное водопользование и экологическое восстановление региона.
Оба проекта находятся на стадии государственной экспертизы. По итогам встречи стороны договорились вынести вопросы их реализации на рассмотрение Координационного совета по работе с международными финансовыми организациями, возглавляемого Премьер-министром Казахстана.
Министр Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что сохранение Северного Аральского моря остается ключевой задачей государственной водной политики. Формируется новая правовая база по вопросам трансграничных вод, создавая условия для устойчивого взаимодействия и координации.
История Северного Арала — это вопрос качества жизни, занятости, здоровья людей и устойчивого развития регионов. Совместные проекты Казахстана и Всемирного банка направлены на системные решения с учетом технологий, международного сотрудничества и долгосрочных эффектов. Успешная реализация проектов может дать Северному Аралу новый шанс, а Казахстану — более устойчивую систему управления водными ресурсами.