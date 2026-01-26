Арал снова в фокусе: Казахстан и Всемирный банк готовят новые проекты по воде

Еще один важный проект касается восстановления ирригационных сетей в Кызылординской области с внедрением элементов цифровизации и автоматизации. Это позволит точнее управлять водными потоками, сократить потери и повысить эффективность использования воды в сельском хозяйстве. Сэкономленные объемы воды планируется направлять в Северное Аральское море, что решает несколько задач: поддержку аграриев, рациональное водопользование и экологическое восстановление региона.