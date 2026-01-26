Ричмонд
В Иране посоветовали военным США попрощаться с родными в случае эскалации

Американским солдатам стоит успеть попрощаться со своими семьями, если они по указанию президента Дональда Трампа совершат очередную агрессию против Ирана. Об этом написал в личном блоге председатель комитета национальной безопасности исламской республики Эбрахим Азизи.

— Надеюсь, что если США все-таки допустили ошибку, следуя просчетам своего невменяемого президента, то ее солдаты в регионе уже успели попрощаться со своими семьями, — написал Азизи в соцсети Х.

До этого Трамп пригрозил Ирану стереть с лица Земли всю страну, если его жизнь окажется в опасности. Он также в очередной раз обвинил экс-президента США Джо Байдена в недостаточно жесткой политике в отношении Ирана. По словам главы Белого дома, на месте Байдена он бы уже нанес «очень сильный удар» по стране.

The Wall Street Journal также писали, что Соединенные Штаты могут атаковать Иран крылатыми ракетами Tomahawk, которые размещены на находящихся на Ближнем Востоке американских эсминцах. Также армия США может задействовать находящиеся в регионе истребители и бомбардировщики.

