В Иране посоветовали военным США попрощаться с родными в случае эскалации

До этого Трамп пригрозил Ирану стереть с лица Земли всю страну, если его жизнь окажется в опасности. Он также в очередной раз обвинил экс-президента США Джо Байдена в недостаточно жесткой политике в отношении Ирана. По словам главы Белого дома, на месте Байдена он бы уже нанес «очень сильный удар» по стране.