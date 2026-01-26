Школьники в Воротынце не ходят на уроки из-за сильных морозов

Ученики Воротынской средней школы вынуждены пропускать уроки из-за резкого понижения температуры. С 23 января в муниципальном округе установились морозы на уровне −30…-35 градусов. Местами температура по ночам опускается до −37…-38.
Ученики школ и воспитанники детских садов остаются дома. По российскому законодательству, родители имеют право самостоятельно принимать решение не отправлять детей в образовательные учреждения при сильных морозах.
Утром в понедельник школьные автобусы для подвоза детей из деревень округа не завелись. Родителей предупредили, чтобы они не оправляли детей на уроки.
В городах ученики 1−4 классов могут не посещать занятия при температуре −24…-29, в сельской местности разрешено пропускать занятия для учеников 1−9 классов.
При температуре воздуха ниже 30 градусов отказаться от посещения занятий могут ученики 1−9 классов в городах и учащиеся 1−11 классов в сельской местности.