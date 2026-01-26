СМИ: Количество жертв при крушении парома на Филиппинах достигло 15

Число погибших в результате крушения парома Trisha Kerstin 3 на юге Филиппин возросло до 15. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили на GMA News.
Губернатор провинции Басилан Муджив Хатаман добавил, что во время поисково-спасательной операции удалось спасти 317 человек. Специалисты продолжают искать выживших. Пропавшими без вести числятся 43 человека, уточнили на телеканале.
На борту парома находилось более 350 человек. По данным местных властей, судно M/V Trisha Kerstin 3 следовало из города Замбоанга на остров Джоло, когда после полуночи у него возникли технические неполадки, и оно затонуло.
В октябре прошлого года грузовое судно Eileen с украинским экипажем также затонуло в Черном море. Танкер плыл из Турции на Украину, а сама авария произошла в 260 километрах от Варны. В число экипажа входили 10 украинских моряков.
Другой инцидент произошел 20 июля во Вьетнаме. По меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристической яхты. Спастели успели спасти порядка 12 человек. Среди выживших оказался 14-летний мальчик.