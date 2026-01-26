Хакеры Vortex Werewolf похищали данные под видом Telegram

Хакерская группировка Vortex Werewolf произвела серию атак на оборонно-промышленные предприятия и госорганы РФ, при этом вредоносные программы маскировались под содержимое файлового хранилища Telegram. О схеме рассказывает издание «Известия».
Злоумышленники рассылали ссылки якобы на скачивание рабочих документов, при переходе по ссылке жертвы скачивали вредоносную программу, при помощи которой хакеры захватывали профиль пользователя. Это позволяло им выдавать себя за сотрудников компании и получать конфиденциальную информацию из рабочих чатов.
Атаки производились в декабре 2025 — январе 2026 года.
