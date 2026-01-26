Хакеры Vortex Werewolf похищали данные под видом Telegram

Злоумышленники рассылали ссылки якобы на скачивание рабочих документов, при переходе по ссылке жертвы скачивали вредоносную программу, при помощи которой хакеры захватывали профиль пользователя. Это позволяло им выдавать себя за сотрудников компании и получать конфиденциальную информацию из рабочих чатов.