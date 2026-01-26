В Ростовской области водителей предупредили о непогоде на дорогах

В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах. По информации Госавтоинспекции региона, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, резкое понижение температуры, ухудшение видимости и образование скользкого покрытия на проезжей части.