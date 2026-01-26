Ричмонд
В Ростовской области водителей предупредили о непогоде на дорогах

Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах. По информации Госавтоинспекции региона, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, резкое понижение температуры, ухудшение видимости и образование скользкого покрытия на проезжей части.

Водителей призывают проявлять повышенную осторожность. Рекомендуется снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров. Тем, кто ещё не перешёл на зимнюю резину, настоятельно советуют сделать это.

Водителям грузового транспорта напомнили: при движении в сложных погодных условиях необходимо использовать противоскользящие цепи, чтобы снизить риск ДТП.