Самолет рейса Санкт-Петербург-Иркутск ушел на запасной аэродром в Красноярске

Воздушное судно вылетело в Иркутск в 09:57 по местному времени.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолет рейса Санкт-Петербург-Иркутск ушел на запасной аэродром в Красноярске. Причиной стала непогода в аэропорту столицы Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе авиагавани.

— Пассажиры рейса FV6001 остались ждать дальнейших действий на борту самолета. Решение будет приниматься по мере улучшения погодной обстановки в Иркутске, — уточнили в аэропорту Красноярска.

Чуть позже стало известно, что воздушное судно с пассажирами вылетело из аэропорта Красноярска в Иркутске в 09:57 по местному времени.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что утром 26 января в аэропорту областного центра были задержаны несколько рейсов. На некоторое время отложены вылеты самолетов из областного центра в Москву, Талакан и Бодайбо.