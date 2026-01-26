Крымчанка выиграла в лотерею почти 3 млн рублей после вещего сна матери

«Администратор в отеле Эльвина из Крыма выиграла в “Великолепной 8” более 2,8 миллиона рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителей лотереи. Отмечается, что 2 января по 40 рублей она купила пять случайных билетов. Перед этим она обсуждала планы купить квартиру. До выигрыша у мамы Эльвины был сон, где они стали победителями в лотерее. «Можно сказать, что сон вещий», — сказала девушка.