Крымчанка выиграла в лотерею почти 3 млн рублей после вещего сна матери

Билеты девушка покупала по 40 рублей.
Жительница Крыма Эльвина выиграла в лотерее 2,8 миллиона рублей. Билеты она покупала по 40 рублей, а перед выигрышем у мамы был вещий сон. Об этом рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
«Администратор в отеле Эльвина из Крыма выиграла в “Великолепной 8” более 2,8 миллиона рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителей лотереи. Отмечается, что 2 января по 40 рублей она купила пять случайных билетов. Перед этим она обсуждала планы купить квартиру. До выигрыша у мамы Эльвины был сон, где они стали победителями в лотерее. «Можно сказать, что сон вещий», — сказала девушка.
Ранее крупный выигрыш в российских лотереях получила молодая мама из небольшого свердловского поселка Наталия Лохматова, став одной из четырех мультимиллионеров розыгрыша «Новогодний миллиард» «Русского лото». Она выиграла более 333 млн рублей, выбрав билеты с числом восемь, которое считает счастливым для своей семьи, и планирует направить деньги на благотворительность и помощь родственникам.