Генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц потребовал отправить в отставку министра иностранных дел страны Беату Майнль-Райзингер. Поводом стало решение главы МИД о выделении дополнительной помощи Украине. Об этом сообщила газета Kurier.
Политик резко раскритиковал выделение Киеву средств на фоне внутренних проблем.
— Любой, кто берет деньги у австрийского народа несмотря на кризис, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа, — сказал Шнедлиц.
По его словам, Украина превратилась в «бездонную пропасть», куда Вена безрассудно вливает миллиарды. Он также потребовал полностью прекратить любые выплаты Украине. Ранее МИД Австрии принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине на три миллиона евро, говорится в сообщении.
Кроме того, 14 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК приняла соглашение о выделении займа Украине в размере 90 миллиардов евро в период с 2026 по 2027 год. Из этой суммы на вооружение для «войны с Россией» потратят 60 миллиардов евро, а на бюджетные нужды — 30 миллиардов евро.