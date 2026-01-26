«Авито»: специалисты со средним профобразованием стали востребованнее на 13%

В данных Минпросвещения приводится, что в прошлом году 63% девятиклассников предпочли продолжить обучение в колледжах и техникумах вместо старших классов школы. Кроме того, наиболее существенно в 2025 году увеличилось количество предложений для специалистов рабочих и прикладных профессий, имеющих СПО. Максимальный прирост был зафиксирован по вакансиям регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры: их число выросло на 37% в годовом выражении. Эти сотрудники занимаются настройкой электронных узлов и устройств в строгом соответствии с техническими требованиями, проверяют параметры работы, осуществляют контроль и диагностируют неисправности. Средняя зарплата по таким позициям составила 118 231 рубля в месяц.