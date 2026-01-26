«Авито»: специалисты со средним профобразованием стали востребованнее на 13%

Средняя зарплата для специалистов прикладных профессий составила 118 231 рублей.
Спрос на специалистов с дипломом среднего профессионального образования за год увеличился на 13%, а на выпускников вузов — на 6%. Такие данные содержатся в исследовании сервиса «Авито Работа».
«В 2025 году число вакансий с условием наличия среднего профессионального образования (СПО) у кандидатов выросло на 13% год к году. Текущая динамика на рынке труда соответствует трендам в системе образования», — передает ТАСС информацию от сервиса.
В данных Минпросвещения приводится, что в прошлом году 63% девятиклассников предпочли продолжить обучение в колледжах и техникумах вместо старших классов школы. Кроме того, наиболее существенно в 2025 году увеличилось количество предложений для специалистов рабочих и прикладных профессий, имеющих СПО. Максимальный прирост был зафиксирован по вакансиям регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры: их число выросло на 37% в годовом выражении. Эти сотрудники занимаются настройкой электронных узлов и устройств в строгом соответствии с техническими требованиями, проверяют параметры работы, осуществляют контроль и диагностируют неисправности. Средняя зарплата по таким позициям составила 118 231 рубля в месяц.
Число вакансий для специалистов с высшим образованием также продемонстрировало положительную динамику, однако темпы роста оказались более сдержанными. В прошлом году общее количество таких предложений увеличилось на 6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший прирост был зафиксирован по вакансиям для выпускников вузов в сфере сельского хозяйства. На фоне возросшего внимания к вопросам продовольственной безопасности и устойчивого развития агропромышленного комплекса (АПК) работодатели активно расширяли команды в туда. В 2025 году число вакансий для агрономов оказалось на 57% выше, чем годом ранее, а средний уровень месячной зарплаты составил 105 622 рубля.
Ранее эксперты отмечали, что рынок труда в России в ближайшие пять-10 лет будет меняться под влиянием роботизации, ИИ и поворота экономики к устойчивому развитию. Профориентолог, лектор Российского общества «Знание» Наталья Зыкова сообщила, что резко вырастет спрос на этических хакеров, экологических инженеров и другие кадры.