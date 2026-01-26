Публикуем график работ по уборке улиц на эту неделю в Хабаровске

27, 28, 30 и 31 января — ул. Краснореченская, участок от Индустриальной в сторону Слободской (вывоз снежного вала с автобусной полосы); 27, 28, 30 и 31 января — ул. Герцена, ул. Кутузова, ул. Прогрессивная, ул. Ворошилова, ул. Юности, ул. Космическая, ул. Калараша, ул. Королева, ул. Бурейская, ул. Малиновского, ул. Панфиловцев, ул. Рокоссовского, ул. Войсковая, ул. Черняховского, ул. Мате Залки, ул. Магаданская, ул. Строительная, ул. Нагорная, ул. Южная, пер. Краснореченский, ул. Артемовская, ул. Строительная, ул. Нагорная, ул. Южная (очистка проезжей части автогрейдерами). Особое внимание будет уделено очистке дублера улицы Краснореченской в районе микрорайона «Флегонтова»; 27, 28, 30 и 31 января — ул. Пионерская, Шевчука, Павла Морозова (подметание тротуаров).