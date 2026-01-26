Публикуем график работ по уборке улиц на эту неделю в Хабаровске

Железнодорожный район:
26 января — ул. Станционная; 27 января — ул. Антенная; 28 января — пер. Санитарный; 29 января — ул. Кочнева; 30 января — пер. Пилотов; 31 января — ул. Данчука; 1 февраля — ул. Северная.
Кировский район:
С 26 по 28 января — ул. Серышева (уборка прибордюрной зоны); С 29 по 31 января — ул. Бойко Павлова (уборка прибордюрной зоны).
Индустриальный район:
27, 28, 30 и 31 января — ул. Краснореченская, участок от Индустриальной в сторону Слободской (вывоз снежного вала с автобусной полосы); 27, 28, 30 и 31 января — ул. Герцена, ул. Кутузова, ул. Прогрессивная, ул. Ворошилова, ул. Юности, ул. Космическая, ул. Калараша, ул. Королева, ул. Бурейская, ул. Малиновского, ул. Панфиловцев, ул. Рокоссовского, ул. Войсковая, ул. Черняховского, ул. Мате Залки, ул. Магаданская, ул. Строительная, ул. Нагорная, ул. Южная, пер. Краснореченский, ул. Артемовская, ул. Строительная, ул. Нагорная, ул. Южная (очистка проезжей части автогрейдерами). Особое внимание будет уделено очистке дублера улицы Краснореченской в районе микрорайона «Флегонтова»; 27, 28, 30 и 31 января — ул. Пионерская, Шевчука, Павла Морозова (подметание тротуаров).
Краснофлотский район:
С 26 по 27 января — ул. Вятская, Богородская, Октябрьская, Сергеевская, Совхозная; С 28 по 29 января — ул. Авроры, Краснофлотская, Краснознаменная, Хорышева; С 30 по 31 января — ул. Трехгорная, Уборевича, Санаторная, Жилая, Стрельникова, пер. Трехгорный.
Центральный район:
С 26 по 31 января — пер. Арсеньева, ул. Комсомольская, Истомина, Фрунзе, Пушкина, Гайдара, Синельникова, Л. Толстого, Дикопольцева, Шеронова, Дзержинского, Волочаевская, Калинина, Запарина, Ленинградская, Гоголя, Уссурийский бульвар, Амурский бульвар, Московская, П. Комарова, Ким Ю Чена, Гамарника, Лермонтова, Павловича, Лейтенанта Орлова (с 20:00 до 8:00 — работа автогрейдеров, также посыпка дорожного покрытия песчано-соляной смесью (ПСС) и противогололедными реагентами по мере необходимости).
Также очистка дорог, тротуаров и лестниц ведется на протяжении всего гостевого маршрута.