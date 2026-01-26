Мошенники стали выдавать себя за курьеров: в чем заключается схема

Мошенники придумали новую схему: они звонят россиянам, представляясь курьерами магазина, и под видом подтверждения доставки выманивают коды из смс. Об этой схеме сообщает РИА Новости.
Злоумышленники сообщают о якобы оплаченном заказе, который нужно получить. Затем они просят назвать пришедший в смс код, утверждая, что это нужно для проверки.
При этом на все уточняющие вопросы о содержимом или стоимости посылки они отказываются отвечать. Их единственная цель — получить секретные цифры из сообщения.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о другой схеме. Мошенники, выдавая себя за коллекторов, угрожали распространением фальшивых компрометирующих материалов, созданных нейросетями. В ведомстве отметили, что от имени коллекторской организации жертвам угрожают и грозят распространить материалы порнографического.