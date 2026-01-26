В Омской области оштрафовали 22 должностных лица за нарушения гостайны

Итоги работы по защите государственной тайны озвучили в УФСБ России по Омской области. В 2025 году плановые проверки показали множество нарушений на предприятиях, имеющих допуск к секретным данным. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Руснак.
Проблемы оказались системными. В адрес организаций внесли 22 представления об устранении причин, создающих угрозу утечки информации по техническим каналам. За эти нарушения к административной ответственности были привлечены 22 должностных лица.
Особое внимание УФСБ уделено критически важной городской инфраструктуре. На восьми объектах эксперты обнаружили уязвимости в программном обеспечении, которые могли позволить злоумышленникам получить несанкционированный доступ к инфосистемам. Руководителям организаций дали рекомендации по устранению недостатков.
Кроме того, зафиксировали многочисленные игнорирования лицензионных условий при работе с гостайной. По итогам проверок составили 62 постановления о привлечении к административной ответственности, 62 представления об устранении причин правонарушений и еще 50 — об устранении угроз безопасности России.
