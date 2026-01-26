Число банкротов в России перевалило за 2,2 млн человек

В прошлом году почти 568 тысяч россиян были признаны банкротами.
В 2025 году в судебном порядке банкротами были признаны почти 568 тысяч жителей России. Еще 61,3 тысяча человек получили статус банкрота во внесудебном порядке по упрощенной процедуре. В результате общее количество граждан, признанных финансово несостоятельными с момента запуска судебного механизма банкротства в 2015 году и внесудебного — в 2020 году, достигло 2,22 млн человек. Об этом говорится в данных «Федресурса».
«Общее число финансово несостоятельных граждан с момента появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020-м достигло 2,22 млн человек», — передает РБК данные статистики. Известно, что в последние три года прирост числа банкротств составляет 20−30% ежегодно. Эти темпы ниже, чем в первые пять лет действия процедуры, когда число завершенных дел о банкротстве увеличивалось на 50−70% в год.
В 2025 году количество судебных банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей с последующей реализацией их имущества оказалось на 31,5% выше, чем в 2024 году (431,8 тысяч дел). Одновременно снизилось число случаев, когда подача гражданином заявления о банкротстве завершалась реструктуризацией долга. В прошлом году суд утвердил планы реструктуризации обязательств в отношении 37,8 тысяч человек, тогда как в 2024 году таких решений было 49,8 тысяч. Частично это связано с тем, что кредиторы стали чаще соглашаться на предоставление рассрочки и отсрочки платежей. Согласно статистике, количество подобных договоренностей в 2025 году выросло в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом и достигло 3 129. Их доля в общем объеме процедур увеличилась с 0,3 до 0,5%.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае за 11 месяцев 2025 года число заявлений о банкротстве увеличилось почти на 40% к 2024 году. Заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края Наталья Субботина отметила, что за указанный период в судебные органы поступило более 11 тысяч обращений от граждан.