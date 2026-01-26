Число банкротов в России перевалило за 2,2 млн человек

В 2025 году количество судебных банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей с последующей реализацией их имущества оказалось на 31,5% выше, чем в 2024 году (431,8 тысяч дел). Одновременно снизилось число случаев, когда подача гражданином заявления о банкротстве завершалась реструктуризацией долга. В прошлом году суд утвердил планы реструктуризации обязательств в отношении 37,8 тысяч человек, тогда как в 2024 году таких решений было 49,8 тысяч. Частично это связано с тем, что кредиторы стали чаще соглашаться на предоставление рассрочки и отсрочки платежей. Согласно статистике, количество подобных договоренностей в 2025 году выросло в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом и достигло 3 129. Их доля в общем объеме процедур увеличилась с 0,3 до 0,5%.