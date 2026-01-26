«Склеит» любую пасть: жителям Приморья рассказали об удивительной лягушке-помидоре

В случае опасности лягушка может сильно раздуться, становясь похожей на шар. Это мешает хищнику ее проглотить. Кроме того, ее кожа выделяет особый липкий секрет, похожий на клей. Он не только раздражает слизистые оболочки, но и может буквально «склеить» пасть нападающего.