Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Склеит» любую пасть: жителям Приморья рассказали об удивительной лягушке-помидоре

Жителям Приморья показали удивительную лягушку-помидор.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Приморского океанариума рассказали об удивительной амфибии — лягушке-помидоре. Этот вид обитает на острове Мадагаскар и использует целый набор необычных защитных механизмов.

Как пояснили эксперты, ярко-красный или оранжевый цвет кожи служит предупреждающим сигналом для хищников, говорящим о ее несъедобности. Но на этом способы защиты не заканчиваются.

В случае опасности лягушка может сильно раздуться, становясь похожей на шар. Это мешает хищнику ее проглотить. Кроме того, ее кожа выделяет особый липкий секрет, похожий на клей. Он не только раздражает слизистые оболочки, но и может буквально «склеить» пасть нападающего.

Сотрудники океанариума также отметили интересное отличие между самками и самцами. Самки значительно крупнее. Это связано с тем, что больший размер тела позволяет накопить больше энергии и ресурсов для вынашивания икры. Самцы же меньше и очень подвижны.

Лягушка-помидор стала одним из ярких примеров того, как природа создает совершенные и неожиданные механизмы для выживания.

Узнать больше по теме
Мадагаскар: остров, известный лемурами и переворотами
Четвертый по величине остров планеты, Мадагаскар — отдельный мир с уникальной фауной и необычной политической ситуацией. В материале рассказываем, что это за страна, где она на карте, какова ее история и текущее положение.
Читать дальше