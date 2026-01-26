«Склеит» любую пасть: жителям Приморья рассказали об удивительной лягушке-помидоре

Специалисты Приморского океанариума рассказали об удивительной амфибии — лягушке-помидоре. Этот вид обитает на острове Мадагаскар и использует целый набор необычных защитных механизмов.
Как пояснили эксперты, ярко-красный или оранжевый цвет кожи служит предупреждающим сигналом для хищников, говорящим о ее несъедобности. Но на этом способы защиты не заканчиваются.
В случае опасности лягушка может сильно раздуться, становясь похожей на шар. Это мешает хищнику ее проглотить. Кроме того, ее кожа выделяет особый липкий секрет, похожий на клей. Он не только раздражает слизистые оболочки, но и может буквально «склеить» пасть нападающего.
Сотрудники океанариума также отметили интересное отличие между самками и самцами. Самки значительно крупнее. Это связано с тем, что больший размер тела позволяет накопить больше энергии и ресурсов для вынашивания икры. Самцы же меньше и очень подвижны.
Лягушка-помидор стала одним из ярких примеров того, как природа создает совершенные и неожиданные механизмы для выживания.