В Слюдянке простятся с бойцом Сергеем Гладких, который погиб в зоне СВО

В Слюдянке простятся с бойцом Сергеем Гладких, который героически погиб в зоне специальной военной операции. Сергей родился 16 сентября 1988 года. Как рассказывает мэр города Алексей Шульц, cреднее образование военнослужащий получил в Байкальске, а затем учился в техникуме на повара.