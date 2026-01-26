В Слюдянке простятся с бойцом Сергеем Гладких, который погиб в зоне СВО

В Слюдянке простятся с бойцом Сергеем Гладких, который героически погиб в зоне специальной военной операции. Сергей родился 16 сентября 1988 года. Как рассказывает мэр города Алексей Шульц, cреднее образование военнослужащий получил в Байкальске, а затем учился в техникуме на повара.
— В 2009 года боец вернулся в Слюдянку и работал по профессии вахтовым методом, — пояснил глава города.
Позже Сергей добровольно заключил контракт и отправился защищать Родину в качестве снайпера мотострелковой роты. Рядовой Сергей Гладких погиб 9 сентября 2024 года при выполнении боевых задач.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Данил Титов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО. У погибшего остались гражданская супруга и сын.