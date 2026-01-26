Подавленный гнев может разрушать здоровье — что говорят врачи

Мы привыкли говорить, что «все болезни от нервов». Чаще всего — в шутку. Но медицина все увереннее подтверждает: хронический стресс и подавленный гнев действительно могут запускать в организме тяжелые и опасные процессы. Причем речь идет не о психологическом дискомфорте, а о вполне конкретных диагнозах — от гипертонии до инфаркта и проблем с почками, передает DKNews.kz.