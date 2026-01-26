Подавленный гнев может разрушать здоровье — что говорят врачи

Мы привыкли говорить, что «все болезни от нервов». Чаще всего — в шутку. Но медицина все увереннее подтверждает: хронический стресс и подавленный гнев действительно могут запускать в организме тяжелые и опасные процессы. Причем речь идет не о психологическом дискомфорте, а о вполне конкретных диагнозах — от гипертонии до инфаркта и проблем с почками, передает DKNews.kz.
Когда стресс становится угрозой жизни.
По словам специалистов, постоянное эмоциональное напряжение постепенно переводит организм в режим выживания. Сердце работает с перегрузкой, сосуды сужаются, давление растет, нарушается работа внутренних органов.
В результате хронический стресс может провоцировать развитие гипертонической болезни и язвенной болезни желудка. На этом фоне возрастает риск инфаркта, инсульта, стенокардии и сердечных аритмий. Но страдает не только сердце.
Одним из самых опасных последствий считается нефросклероз — поражение почек, которое в тяжелых случаях может привести к прекращению их работы. И все это может начинаться не с боли, а с затянувшегося эмоционального напряжения.
Почему опасно «держать себя в руках» постоянно.
Еще более коварной проблемой врачи называют подавление эмоций, особенно гнева. Сдерживать себя время от времени — нормально. Но когда человек годами не позволяет себе выражать злость, раздражение или обиду, организм начинает расплачиваться за это телом.
Как отмечает Сергей Александрович Игумнов, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Минздрава России, у людей, которые постоянно подавляют вспышки гнева, чаще развиваются психосоматические симптомы.
Подавленный гнев связывают с такими заболеваниями, как ревматоидный артрит, кожные реакции — крапивница и псориаз, язвы желудка, хронические мигрени и гипертония. При этом специалисты подчеркивают: эмоции не являются единственной причиной этих болезней, но они значительно ускоряют и утяжеляют их развитие.
Когда тело начинает говорить вместо человека.
Психосоматика работает по простому принципу. Если эмоции не находят выхода, организм берет эту функцию на себя. Боль, кожные высыпания, скачки давления, проблемы с пищеварением становятся своеобразным «языком», которым тело сигнализирует о перегрузке.
Именно поэтому современные врачи все чаще говорят о необходимости заботиться не только о физическом состоянии, но и о психоэмоциональном здоровье. Игнорировать стресс — значит откладывать проблему до момента, когда она проявится уже в виде диагноза.
Почему профилактика важнее лечения.
Специалисты сходятся во мнении: научиться безопасно проживать эмоции — это не слабость, а элемент заботы о здоровье. Работа с психологом, физическая активность, полноценный отдых, умение говорить о своих чувствах и снижать уровень хронического стресса напрямую влияют на состояние сердца, сосудов и внутренних органов.
В мире, где напряжение стало нормой, умение справляться со стрессом — это уже не просто вопрос комфорта, а важная инвестиция в долгую и здоровую жизнь.