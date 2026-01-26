В США казнят мужчину, скормившего девочку аллигаторам в 1988 году

Уточняется, что более 37 лет назад Брэдди поссорился со своей сожительницей и увез ее в неизвестном направлении вместе с ее дочерью. По пути женщина попыталась сбежать, но американец связал ее и запихнул в багажник. Позже он избил ее и оставил в поле, думая, что она умерла.