В США казнят мужчину, скормившего девочку аллигаторам в 1988 году

В Штатах возобновился судебный процесс над 76-летним жителем Флориды Харрелом Брэдди. Как пишет журнал People, в 1998 году он скормил пятилетнюю девочку аллигаторам.
Уточняется, что более 37 лет назад Брэдди поссорился со своей сожительницей и увез ее в неизвестном направлении вместе с ее дочерью. По пути женщина попыталась сбежать, но американец связал ее и запихнул в багажник. Позже он избил ее и оставил в поле, думая, что она умерла.
Девочку он отвез в «Аллею Аллигаторов» и скормил хищникам. Выжившая мать отправилась на поиски своего ребенка. Все, что осталось от девочки, нашли лишь через несколько дней.
В 2007 году американца приговорили к смертной казни, однако в 2017 приговор отменили из-за изменений в законодательстве Флориды. Сейчас Брэдди грозит новый суд и, возможно, первоначальный приговор вернут в силу, сообщается в публикации.
До этого восемь человек в американском штате Флорида с трудом смогли поймать аллигатора весом 200 килограммов, который прогуливался около полуночи по улице одного из городов. Профессиональному охотнику на рептилий удалось обмотать пасть хищника скотчем, пока правоохранители пытались удержать лапы и хвост.