Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замгубернатора Василий Козлов скончался на 78-м году жизни

На 78-м году жизни скончался экс-замгубернатора Нижегородской области, доктор экономических наук Василий Дорофеевич Козлов.

Источник: ngieu.ru

По информации НИА «Нижний Новгород», Василий Дорофеевич тяжело болел. Однако он находил силы каждый день радовать своих подписчиков в соцсетях подборками картин — он был ценителем прекрасного.

«Каждое утро он считал своим долгом и предназначением вести для вас свою страницу. Он говорил: я не могу не сделать это, ведь люди ждут. Так они понимают, что я еще жив… Сегодня поста не будет», — написала 25 января в VK его дочь Карина.

Василий Дорофеевич родился в Дзержинске. В 1972 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политеха. Трудовой путь нижегородца начался на Сормовской ТЭЦ: сначала работал старшим инженером, а потом дослужился до начальника отдела оборудования и капстроя. В 1979—1981 годах заведовал отделом промышленности Сормовского райкома КПСС в Горьком. Преподаванием Козлов занялся в 80-х.

Первым местом работы на научном поприще стала Волго-Вятская академия госслужбы. А с 1992 по 1995 год он занимал посты замгубернатора, замдиректора департамента экономики и прогнозирования правительства Нижегородской области. С 1995 по 2001 год являлся гендиректор Нижегородского регионального фонда подготовки финансовых и управленческих кадров. Василий Дорофеевич также являлся основателем бизнес-школы Green City на базе Нижегородского регионального института управления и экономики АПК.

В последние годы Козлов был профессором кафедры «Экономика и автоматизация бизнес-процессов» Княгининского университета.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Василия Дорофеевича Козлова.