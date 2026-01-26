Экс-замгубернатора Василий Козлов скончался на 78-м году жизни

По информации НИА «Нижний Новгород», Василий Дорофеевич тяжело болел. Однако он находил силы каждый день радовать своих подписчиков в соцсетях подборками картин — он был ценителем прекрасного.
«Каждое утро он считал своим долгом и предназначением вести для вас свою страницу. Он говорил: я не могу не сделать это, ведь люди ждут. Так они понимают, что я еще жив… Сегодня поста не будет», — написала 25 января в VK его дочь Карина.
Василий Дорофеевич родился в Дзержинске. В 1972 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политеха. Трудовой путь нижегородца начался на Сормовской ТЭЦ: сначала работал старшим инженером, а потом дослужился до начальника отдела оборудования и капстроя. В 1979—1981 годах заведовал отделом промышленности Сормовского райкома КПСС в Горьком. Преподаванием Козлов занялся в 80-х.
Первым местом работы на научном поприще стала Волго-Вятская академия госслужбы. А с 1992 по 1995 год он занимал посты замгубернатора, замдиректора департамента экономики и прогнозирования правительства Нижегородской области. С 1995 по 2001 год являлся гендиректор Нижегородского регионального фонда подготовки финансовых и управленческих кадров. Василий Дорофеевич также являлся основателем бизнес-школы Green City на базе Нижегородского регионального института управления и экономики АПК.
В последние годы Козлов был профессором кафедры «Экономика и автоматизация бизнес-процессов» Княгининского университета.
Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Василия Дорофеевича Козлова.