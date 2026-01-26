Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Он отметил, что еще более крепкие морозы ударили в Новой Москве: в Михайловском температура опускалась до минус 27,6 градуса. В Московской области самые сильные морозы пришлись на воскресную ночь. Сегодня также было очень холодно, но до 30-градусных отметок температура уже не опустилась, а самыми холодными точками на карте погоды региона стали Черусти, там морозы окрепли до минус 28,6 градуса, и Луховицы, где было еще на 0,1 градуса холоднее — минус 28,7 градуса.