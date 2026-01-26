МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 21 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 18,5 градуса — это на 1,1 градуса ниже, чем было у прежнего лидера, 24 января. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура прошедшей ночи менялась от минус 15,0 градуса на Балчуге до минус 18,0 градуса в Строгино и до минус 21,0 градуса в Тушино», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что еще более крепкие морозы ударили в Новой Москве: в Михайловском температура опускалась до минус 27,6 градуса. В Московской области самые сильные морозы пришлись на воскресную ночь. Сегодня также было очень холодно, но до 30-градусных отметок температура уже не опустилась, а самыми холодными точками на карте погоды региона стали Черусти, там морозы окрепли до минус 28,6 градуса, и Луховицы, где было еще на 0,1 градуса холоднее — минус 28,7 градуса.
«Напомним, что приведены данные по состоянию на шесть часов утра, а в данной синоптической ситуации в ближайшие час-два температура может еще немного понизиться», — подчеркнул Леус.
Синоптик добавил, что на этом пик морозов в столичном регионе может считаться пройденным. Уже ближайшей ночью в столицу в сопровождении снегопадов придут более теплые воздушные массы и ночная температура не опустится ниже минус 10 — минус 12 градусов. Затем в течение трех дней температурные показатели будут близки к климатической норме, а финиширует январь очередной холодной, но менее интенсивной волной.