Хабаровчане присоединятся ко Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

— Для нас особенно важно, что акция «Блокадный хлеб», история которой в крае началась в 2017 году, с каждым годом объединяет все больше людей. Предлагая хабаровчанам взять символ памяти, мы не просто отдаем дань уважения героям, но и создаем живой мост между поколениями, позволяя каждому прикоснуться к истории лично, — отметил председатель Регионального отделения «Поисковое движение России» в Хабаровском крае Никита Кобзев.