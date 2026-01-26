Хабаровчане присоединятся ко Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» пройдет в Хабаровске завтра, 27 января. Это одно из ключевых памятных мероприятий, приуроченных 82-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», 125-граммовые кусочки хлеба, олицетворяющие минимальную блокадную норму, и оливково-зеленые «Блокадные ленточки» волонтеры будут раздавать на нескольких городских площадках.
Точки с символами памяти оборудуют на железнодорожном вокзале — здесь волонтёры будут находиться с 16:20 — 18:20, также акция пройдет с 16 до 18 часов в торговых центрах «Южный парк» и «Макси Молл».
Организаторами акции выступают Центр «ВОИН», «Поисковое движение России», Движение Первых Хабаровского края, Детско-юношеский центр «Восхождение».
— Для нас особенно важно, что акция «Блокадный хлеб», история которой в крае началась в 2017 году, с каждым годом объединяет все больше людей. Предлагая хабаровчанам взять символ памяти, мы не просто отдаем дань уважения героям, но и создаем живой мост между поколениями, позволяя каждому прикоснуться к истории лично, — отметил председатель Регионального отделения «Поисковое движение России» в Хабаровском крае Никита Кобзев.
Отметим, что памятные мероприятия также включают в себя просветительские «Уроки Памяти» в школах, визиты волонтеров к ветеранам-блокадникам.