МАРТ Беларуси проверил маркетплейсы и назвал самые частые нарушения в 87% из них. Подробности озвучили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве отметили, что и далее продолжаются контрольно-аналитические мероприятия в отношении маркетплейсов на территории Беларуси. Особое внимание уделяется крупнейшим интернет-площадкам. В 2025 году было проверено 295 интернет-магазинов, а нарушения законодательства были обнаружены в 257, или 87,1%.
Так, в 2025 году на различных платформах неоднократно были выявлены следующие нарушения. Речь идет про продажу товаров, которые входят в перечень запрещенных к реализации, запрещенных к ввозу и продаже в стране, согласно с нормативными актами и постановлениями белорусского правительства. Также была выявления продажа товаров, запрещенных к дистанционной торговле, предложения иностранной валюты, а также предложения товаров с признаками экстремистской символики и атрибутики.
В МАРТ заявили, что по каждому из фактов субъектам были направления предписания, связанные с устранением нарушений. Также ведомство рассмотрело примерно 400 обращений от белорусов. Они касались вопросов нарушения законодательства при покупке товаров на маркетплейсах.
«Основные проблемы включают приобретение товаров ненадлежащего качества, плохое обслуживание, недостоверную информацию о товарах и задержки с возвратами», — подчеркнули в МАРТ.
И добавили, что контроль за данной сферой осуществляют и другие государственные органы. К примеру, в сфере стандартизации специалисты выявили 126 наименований продукции, которые нарушают обязательные требования технических регламентов ЕАЭС и Беларуси.
В сфере здравоохранения было установлено более 700 нарушений законодательства при продаже лекарственных препаратов. Вместе с тем на одном из маркетплейсов были выявлены признаки занижения налоговой базы по НДС.
Ранее мы собрали главные новшества налогов для белорусов в 2026 году: в два-три раза больше заплатят владельцы части домов и квартир, в пять раз хозяева некоторых мотоциклов, введена пеня за просрочку платежей.
Тем временем адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.
Кстати, Минобразования сказало, какое обязательство подписывают все принимаемые на работу с детьми с 17 января 2026.