МАРТ Беларуси проверил маркетплейсы и назвал самые частые нарушения в 87% из них

Так, в 2025 году на различных платформах неоднократно были выявлены следующие нарушения. Речь идет про продажу товаров, которые входят в перечень запрещенных к реализации, запрещенных к ввозу и продаже в стране, согласно с нормативными актами и постановлениями белорусского правительства. Также была выявления продажа товаров, запрещенных к дистанционной торговле, предложения иностранной валюты, а также предложения товаров с признаками экстремистской символики и атрибутики.