Иркутский район попал под частичное отключение электричества

IrkutskMedia, 26 января. Плановое отключение электричества произошло в селе Максимовщина Иркутского района. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: 2-я Сибирская, 3-й Сибирский, 4-й Сибирский, 5-й Сибирский, Алмазная, Восточная, Дачная, Заводская, Западная, Зеленая, Зеленый, Изумрудная, Кирпичная, Лесная, Парковая, Пшеничная, Ромашковая, Светлая, Северная, Фабричная, Центральная.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что на месте проводятся неотложные работы по монтажу провода и перераспределению нагрузки. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 17.00.
Напомним, в Марковском административном округе около 400 жителей остались без электричества из-за пожара на трансформаторной подстанции. Причиной стали перегрузки на линии электропередач из-за аномальных морозов.
Как сообщил мэр Иркутского муниципального округа Леонид Фролов в тг-канале, отключение электроснабжения затронуло микрорайон Парк Пушкино, дачный поселок «Ромашка» и коттеджный поселок «Варежки». Первое возгорание на линии произошло ещё 19 января в 21.06, его удалось устранить к 02.40. Однако в ночь на 20 января перегрузка повторилась — был повреждён провод на контактах рубильников.