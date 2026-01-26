Иркутский район попал под частичное отключение электричества

Как сообщил мэр Иркутского муниципального округа Леонид Фролов в тг-канале, отключение электроснабжения затронуло микрорайон Парк Пушкино, дачный поселок «Ромашка» и коттеджный поселок «Варежки». Первое возгорание на линии произошло ещё 19 января в 21.06, его удалось устранить к 02.40. Однако в ночь на 20 января перегрузка повторилась — был повреждён провод на контактах рубильников.