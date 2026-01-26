Таможня не оформляет добро: на литовской границе «планово» отказала электроника

В результате плановых отключений с 24 января на российско-литовской границе не работают информационные системы, необходимые для таможенного оформления грузов. Об этом сообщили в Отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.
Вышли из строя:
- система обработки таможенных деклараций (MDAS);
- интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);
- национальная система контроля транзита (NTKS);
- система представления товаров (PPMKS).
«Рекомендуем заинтересованным лицам учитывать указанную информацию и предупреждаем о затруднениях при пересечении границы через МАПП Чернышевское», — предупредили на калининградской таможне.
При этом на российской стороне все электронные системы работают без сбоев.
В преддверии Нового года польские пограничники тщательнее досматривали россиян, которые на праздники ехали в Калининградскую область.