Таможня не оформляет добро: на литовской границе «планово» отказала электроника

Системы вышла из строя 24 января.

Источник: Клопс.ru

В результате плановых отключений с 24 января на российско-литовской границе не работают информационные системы, необходимые для таможенного оформления грузов. Об этом сообщили в Отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Вышли из строя:

  • система обработки таможенных деклараций (MDAS);
  • интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);
  • национальная система контроля транзита (NTKS);
  • система представления товаров (PPMKS).

«Рекомендуем заинтересованным лицам учитывать указанную информацию и предупреждаем о затруднениях при пересечении границы через МАПП Чернышевское», — предупредили на калининградской таможне.

При этом на российской стороне все электронные системы работают без сбоев.

В преддверии Нового года польские пограничники тщательнее досматривали россиян, которые на праздники ехали в Калининградскую область.