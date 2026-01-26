Сероводород более чем в 36 раз превысил норму в одном из районов Атырау

По результатам лабораторных исследований в воздухе зафиксированы значительные превышения концентрации сероводорода. В селе Таскала уровень превысил допустимые нормы в 17,5 раза, на прилегающей территории — в 15 раз, а в районе Химпоселок — сразу в 36,3 раза.