Сероводород более чем в 36 раз превысил норму в одном из районов Атырау

В Атырау зафиксированы серьезные превышения концентрации сероводорода в атмосферном воздухе. По данным мониторинга «Казгидромета», в ряде районов показатели превысили норму в десятки раз. Информация направлена в уполномоченные госорганы, сообщили в управлении природных ресурсов.

Источник: Курсив

25 января 2026 года в Атырау специалисты филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области провели внеплановые замеры качества атмосферного воздуха. Выезд был организован в соответствии с графиком дежурной группы и на фоне обращений жителей, обеспокоенных состоянием воздуха в городе.

Отбор проб атмосферного воздуха проводился по трем локациям:

село Таскала Кенозекского сельского округа; территория, прилегающая к селу Таскала; район Химпоселок.

По результатам лабораторных исследований в воздухе зафиксированы значительные превышения концентрации сероводорода. В селе Таскала уровень превысил допустимые нормы в 17,5 раза, на прилегающей территории — в 15 раз, а в районе Химпоселок — сразу в 36,3 раза.

Во время отбора проб метеорологические условия характеризовались северо-северо-восточным направлением ветра, температурой воздуха −9 градусов и относительной влажностью 81%.

В «Казгидромете» сообщили, что полученные данные будут направлены во все уполномоченные государственные органы для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.