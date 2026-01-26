Сероводород более чем в 36 раз превысил норму в одном из районов Атырау

25 января 2026 года в Атырау специалисты филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области провели внеплановые замеры качества атмосферного воздуха. Выезд был организован в соответствии с графиком дежурной группы и на фоне обращений жителей, обеспокоенных состоянием воздуха в городе.
Отбор проб атмосферного воздуха проводился по трем локациям:
село Таскала Кенозекского сельского округа; территория, прилегающая к селу Таскала; район Химпоселок.
По результатам лабораторных исследований в воздухе зафиксированы значительные превышения концентрации сероводорода. В селе Таскала уровень превысил допустимые нормы в 17,5 раза, на прилегающей территории — в 15 раз, а в районе Химпоселок — сразу в 36,3 раза.
Во время отбора проб метеорологические условия характеризовались северо-северо-восточным направлением ветра, температурой воздуха −9 градусов и относительной влажностью 81%.
В «Казгидромете» сообщили, что полученные данные будут направлены во все уполномоченные государственные органы для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.