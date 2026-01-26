Самаркандский «Динамо» обыграл московский ЦСКА со счетом 4:3

В ходе матча, голы в ворота армейцев забили Нурилло Тухтасинов, Азизбек Амонов, Санажар Кодиркулов и Абдулаходжон Хошимов.
У московского клуба отличились Жоао Виктор, Матвей Лукин и новичок команды — Лусиано Гонду.
Напомним, ЦСКА в Российской премьер-лиге (2025−2026 год) занимает четвертое место. На счету армейцев 11 побед и четыре поражения. На конец января нынешнего года портал Transfermarkt оценил стоимость клуба в 107,6 млн евро.
Самаркандцы по итогам прошлого сезона Суперлиги Узбекистана заняли четвертую позицию. В активе команды 16 побед и четыре поражения. Стоимость узбекистанского клуба — 8 млн евро.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что «Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:0 в 23 туре Английской премьер-лиги.