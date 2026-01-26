Ричмонд
Вооруженные люди убили 11 зрителей на футбольном матче в Мексике

Порядка 11 человек погибли при вооруженном нападении на зрителей, пришедшим на футбольный матч в Мексике. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в Quinta Fuerza.

Трагедия произошла в ходе любительского матча на стадионе «Кампос де лас Кабаньяс» — туда подъехали два пикапа, из которых вышли четверо мужчин и открыли беспорядочную стрельбу.

В результате скончались десять человек, еще один умер по пути в больницу. На стадионе сотрудники правоохранительных органов обнаружили более сотни гильз.

Стрельба длилась несколько минут, звуки выстрелов слышали даже в соседнем городе Ирапуато, расположенном примерно в 15 километрах от места трагедии. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении, уточнили в издании.

Кроме того, в январе у стадиона Akron в Мексике, где в этом году должен пройти ЧМ-2026, нашли более 500 мешков с человеческими останками. Выяснилось, что находки связаны как минимум с 22 скрытыми массовыми захоронениями в радиусе около 16 километров.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон в ближайшее время нанесет наземные удары по Мексике в рамках борьбы с наркотрафиком.

