Вооруженные люди убили 11 зрителей на футбольном матче в Мексике

Кроме того, в январе у стадиона Akron в Мексике, где в этом году должен пройти ЧМ-2026, нашли более 500 мешков с человеческими останками. Выяснилось, что находки связаны как минимум с 22 скрытыми массовыми захоронениями в радиусе около 16 километров.