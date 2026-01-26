Омичкам пояснили, как контролировать гестационный диабет при беременности

26 января в министерстве здравоохранения Омской области рассказали о том, как правильно контролировать состояние при гестационном сахарном диабете при беременности. Речь идет о случаях, когда уровень глюкозы в крови впервые повышается именно в период вынашивания ребенка.
Эндокринолог регионального клинического перинатального центра Кристина Винникова пояснила, что основная причина проблемы — изменение гормонального фона. Из-за перестройки организма у женщины снижается чувствительность клеток к инсулину. С такой ситуацией сталкиваются многие будущие мамы.
«Это не страшно! Своевременная забота позволит вам родить здорового малыша и чувствовать себя хорошо. Главное — соблюдать несложные правила и регулярно наблюдаться у врача», — сказала специалист.
Гестационный сахарный диабет диагностируют после получения анализа крови. Когда уровень глюкозы 5,1 ммоль/л и выше на любом сроке беременности — проблему констатируют сразу. Если показатель в норме до 24-й недели, то с 24-й по 28-ю неделю проводят специальный тест.
Без контроля повышенный сахар может привести к увеличению массы плода, временному снижению уровня глюкозы у новорожденного и повышению риска преэклампсии у матери. Правильное лечение сводит эти риски к минимуму.
Женщине с описанным диагнозом важно ограничивать при питании быстрые углеводы. Необходимы также физическая активность и самостоятельный мониторинг сахара. В некоторых случаях врачи могут назначить безопасный для ребенка инсулин.
