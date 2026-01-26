Продажи отечественных аналогов «Оземпика» увеличились втрое за год

Продажи отечественных аналогов препарата «Оземпик» по итогам 2025 года выросли почти втрое в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Уточняется, что в 2024 году было продано более 1,7 миллиона упаковок отечественных аналогов «Оземпика» на сумму 9,2 миллиарда рублей. В 2025 году объем продаж увеличился до 6,1 миллиона упаковок, а выручка — до 35,2 миллиарда рублей.
В ЦРПТ связали рост продаж с увеличением объема производства. В 2025 году российские компании выпустили 11,7 миллиона упаковок медицинского препарата. Этот показатель в 10 раз превышает совокупный объем импорта лекарств с МНН (международным непатентованным наименованием) «семаглутид» за период с 2020 по 2023 год, сообщает РБК.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался, что без изменения подхода к образу жизни к 2030 году каждый второй россиянин может столкнуться с ожирением. Он обратил внимание на важность психоэмоционального здоровья, отметив, что депрессия является «скрытой эпидемией, подтачивающей человека изнутри».
Ранее европейский фармакологический регулятор обнаружил у «Оземпика» и лекарства от ожирения «Вегови» редкий побочный эффект, который приводит к потере зрения — он может возникнуть у одного человека из десяти тысяч принимавших препарат.