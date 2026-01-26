Продажи отечественных аналогов «Оземпика» увеличились втрое за год

В ЦРПТ связали рост продаж с увеличением объема производства. В 2025 году российские компании выпустили 11,7 миллиона упаковок медицинского препарата. Этот показатель в 10 раз превышает совокупный объем импорта лекарств с МНН (международным непатентованным наименованием) «семаглутид» за период с 2020 по 2023 год, сообщает РБК.