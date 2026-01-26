В Красноярске на 5 дней закроют парковку у Дворца спорта имени Ярыгина

В мэрии пояснили, что это связано с проведением XXXVII Международного турнира по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина» и с обеспечением безопасности участников и зрителей события.
«Ограничение коснется проезда с восточной стороны здания по улице Остров Отдыха, 12. С 18:00 28 января до 12:00 2 февраля здесь полностью запретят остановку и стоянку транспорта у Дворца спорта имени Ивана Ярыгина», — сообщили в мэрии.
Напомним, XXXVII международный турнир по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина» стартует 29 января и завершится 1 февраля. На данный момент заявки на участие в турнире подтвердили борцы из 20 стран, включая Россию, Азербайджан, Беларусь, Болгарию, Грузию, Египет, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Кыргызстан, Монголию, Северную Македонию, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Южную Корею. Также впервые на турнир приехали представители Бразилии. Поединки состоятся в 10 мужских и 10 женских весовых категориях.
Красноярский край на международных соревнованиях представят 28 борцов. Среди них двукратный серебряный призер Ярыгинских турниров, неоднократный призер чемпионатов России Никита Сучков, обладатели бронзовых наград прошлогоднего Кубка Ивана Ярыгина Игорь Овсянников и Артур Чебодаев. В женской сборной выступят: действующая чемпионка России и победительница Кубка Ивана Ярыгина 2024 и 2025 годов Динара Кудаева, чемпионка Европы, четырехкратная победительница Ярыгинских турниров Ханум Велиева и действующая вице-чемпионка России Валерия Трифонова. Также в составе красноярок Кристина Шумова — действующая чемпионка России.