В Красноярске на 5 дней закроют парковку у Дворца спорта имени Ярыгина

Напомним, XXXVII международный турнир по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина» стартует 29 января и завершится 1 февраля. На данный момент заявки на участие в турнире подтвердили борцы из 20 стран, включая Россию, Азербайджан, Беларусь, Болгарию, Грузию, Египет, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Кыргызстан, Монголию, Северную Македонию, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Южную Корею. Также впервые на турнир приехали представители Бразилии. Поединки состоятся в 10 мужских и 10 женских весовых категориях.