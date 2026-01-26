Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии: в США боятся решительных действий в отношении острова

Соединенные Штаты сохраняют планы по силовому захвату Гренландии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В публикации рассказали, что подобные планы вызвали беспокойство в Вашингтоне и среди союзников. Демократы и республиканцы в Конгрессе начали выражать тревогу, так как администрация, по их данным, может начать крупную операцию без согласования с законодателями.
Законодатели даже предупредили госсекретаря Марка Рубио и других высокопоставленных чиновников о возможном импичменте президента Дональда Трампа. Поводом для импичмента может стать военная интервенция на остров.
При этом источники, близкие к администрации, отметили, что сценарий военного захвата никогда всерьез не рассматривался. Напряжение снизилось после обсуждения возможности покупки острова между Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее Дональд Трамп в интервью New York Post заявлял, что сделка по Гренландии даст Америке все, что она желает. Американский президент отметил, что на данный момент ведутся «интересные переговоры».