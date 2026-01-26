Ричмонд
Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии: в США боятся решительных действий в отношении острова

Reuters: США не отказались от возможного плана по военному захвату Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты сохраняют планы по силовому захвату Гренландии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В публикации рассказали, что подобные планы вызвали беспокойство в Вашингтоне и среди союзников. Демократы и республиканцы в Конгрессе начали выражать тревогу, так как администрация, по их данным, может начать крупную операцию без согласования с законодателями.

Законодатели даже предупредили госсекретаря Марка Рубио и других высокопоставленных чиновников о возможном импичменте президента Дональда Трампа. Поводом для импичмента может стать военная интервенция на остров.

При этом источники, близкие к администрации, отметили, что сценарий военного захвата никогда всерьез не рассматривался. Напряжение снизилось после обсуждения возможности покупки острова между Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее Дональд Трамп в интервью New York Post заявлял, что сделка по Гренландии даст Америке все, что она желает. Американский президент отметил, что на данный момент ведутся «интересные переговоры».

