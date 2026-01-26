В Иркутске умер заслуженный юрист Владимир Татарников. О печальной новости сообщили в общественной палате Иркутской области.
Владимир Германович Татарников умер в Иркутске после тяжелой болезни 24 января 2026 года. Ему было 70 лет. Владимир Татарников долгое время был членом общественной палаты региона. Своими трудами и исследованиями, а также выступлениями он внес вклад в защиту прав и свобод граждан. Был образцом моральной стойкости и профессионализма.
Будучи человеком высоких принципов и искренним патриотом своего дела, Владимир Германович вдохновлял многих молодых юристов и студентов своим примером честности и преданности делу защиты справедливости. Благодаря его самоотверженности и знаниям были решены десятки сложных правовых вопросов.
Депутат Госдумы Сергей Тен в Telegram-канале отметил, что Владимир Татарников более 20 лет преподавал в Иркутском политехе. В 1998 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Индивидуализация наказания по отдельным категориям дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности».
Владимир Германович был помощников депутата Сергея Тена. Вместе они работали над совершенствованием антикоррупционного законодательства.
«Добросердечный, открытый человек, друг и товарищ. Профессионал, который был законником по своей сути. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Германовича. Вечная память», — отметил Сергей Тен.
Незадолго до смерти, в декабре 2025 года Владимиру Татарникову было присвоено звание «Заслуженный юрист Иркутской области». Помимо этого, его отметили медалью Общественной палаты Российской Федерации «За заслуги перед обществом».
