В Иркутске умер заслуженный юрист Владимир Татарников

Владимир Германович Татарников умер в Иркутске после тяжелой болезни 24 января 2026 года. Ему было 70 лет. Владимир Татарников долгое время был членом общественной палаты региона. Своими трудами и исследованиями, а также выступлениями он внес вклад в защиту прав и свобод граждан. Был образцом моральной стойкости и профессионализма.