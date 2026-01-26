Красноярские полицейские исполнили мечту школьника в рамках акции «Елка желаний»

Начальник ГУ МВД России по краю Александр Соловьёв присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил мечту юного красноярца. Девятилетний Семён загадал получить умную музыкальную колонку. Сюрпризы для ребенка начались с утра: сначала за ним приехала полицейская машина с мигалками. В ней его и отвезли в гости к офицерам. Сотрудники провели для школьника экскурсию в Народном музее истории ОВД края и рассказали о своей работе.
Подарок мальчику вручил начальник краевого Главка, генерал-майор полиции Александр Соловьёв. Он пожелал ребенку хорошей учебы, крепкого здоровья и исполнения всех его желаний.
— А чтобы мечты обязательно сбывались, нужны всего лишь вера в чудо и маленький помощник — елочная игрушка в виде полицейского, которую Александр Николаевич вручил мальчику вместе с умной колонкой, — рассказали в краевом МВД.