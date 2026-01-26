Красноярские полицейские исполнили мечту школьника в рамках акции «Елка желаний»

Начальник ГУ МВД России по краю Александр Соловьёв присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил мечту юного красноярца. Девятилетний Семён загадал получить умную музыкальную колонку. Сюрпризы для ребенка начались с утра: сначала за ним приехала полицейская машина с мигалками. В ней его и отвезли в гости к офицерам. Сотрудники провели для школьника экскурсию в Народном музее истории ОВД края и рассказали о своей работе.