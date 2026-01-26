Две медали Кубка Содружества завоевали биатлонисты из Красноярского края

Серебряную медаль в женском спринте на дистанции 7,5 км завоевала представительница красноярской Академии биатлона Анастасия Томшина (Батманова). Она показала результат 24 минуты 19,2 секунды, допустив один промах, и уступила победительнице 21,2 секунды. Первое место заняла Маргарита Болдырева из Тюменской области, бронза — у Анастасии Халили из Московской области.