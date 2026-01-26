Две медали Кубка Содружества завоевали биатлонисты из Красноярского края

Награды разыгрывались в спринтах, гонках преследования и смешанной эстафете.
Серебряную медаль в женском спринте на дистанции 7,5 км завоевала представительница красноярской Академии биатлона Анастасия Томшина (Батманова). Она показала результат 24 минуты 19,2 секунды, допустив один промах, и уступила победительнице 21,2 секунды. Первое место заняла Маргарита Болдырева из Тюменской области, бронза — у Анастасии Халили из Московской области.
Еще одну награду красноярские спортсмены выиграли в смешанной эстафете 4×6 км. Бронзовыми призерами стали Анастасия Томшина и Евгений Сидоров, выступавшие в составе команды вместе с Викторией Сливко и Эдуардом Латыповым. Победу одержала сборная Беларуси, второе место заняла команда «Российская Федерация-1».