Красноярские студенты узнали, как работает система «Безопасный город»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Студенты юрфака Юридического института СФУ познакомились с работой системы «Безопасный город».

Источник: НИА Красноярск

Встреча с правоохранителями состоялась в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Старший инспектор оперативного отдела ГУ МВД России по краю Сергей Спруга рассказал о функциях системы и показал, как она помогает фиксировать правонарушения, распознавать разыскиваемых и подозреваемых лиц, а также оперативно реагировать на экстренные ситуации.

Студенты на практике увидели, как сигнал о ДТП автоматически направляется не только в полицию, но и спасателям, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

