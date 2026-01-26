Красноярские студенты узнали, как работает система «Безопасный город»

Встреча с правоохранителями состоялась в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Старший инспектор оперативного отдела ГУ МВД России по краю Сергей Спруга рассказал о функциях системы и показал, как она помогает фиксировать правонарушения, распознавать разыскиваемых и подозреваемых лиц, а также оперативно реагировать на экстренные ситуации.