Красноярские студенты узнали, как работает система «Безопасный город»

Встреча с правоохранителями состоялась в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Старший инспектор оперативного отдела ГУ МВД России по краю Сергей Спруга рассказал о функциях системы и показал, как она помогает фиксировать правонарушения, распознавать разыскиваемых и подозреваемых лиц, а также оперативно реагировать на экстренные ситуации.
Студенты на практике увидели, как сигнал о ДТП автоматически направляется не только в полицию, но и спасателям, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
16+