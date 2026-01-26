В Красноярске ввели режим неблагоприятных метеоусловий на два дня

По данным Роспотребнадзора Красноярска, с сегодняшнего дня, 26 января, с 14:00 часов в городе ввели режим неблагоприятных метеоусловий, который продлится до 19:00 часов 28 января.
Из-за этого предприятия должны снизить выбросы в воздух, а сотрудники управления усилят мониторинг качества этого воздуха в городе.
Ранее мы писали, что в январе 2026 года в Красноярске, Ачинске, Назарово и Лесосибирске был объявлен режим НМУ первой степени. Это стало основанием для серии внеплановых прокурорских проверок крупных промышленных предприятий.