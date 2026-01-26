К 100-летнему юбилею Черемховский район представил новый логотип. Дизайн выполнен в форме цифры «100». Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу районной администрации, преобладающий синий цвет символизирует водные объекты на территории Черемховского района.
— Бревенчатая башня на цифре «один» напоминает о начале освоения этих земель со строительства Бельского острога. В первом «нуле» отражена карта района, а во втором — главные символы района, — уточняется в сообщении.
Каменный уголь — это знак богатых природных ресурсов, изюбрь на въездной стеле — символ силы и красоты природы, а пшеница олицетворяет урожай сельскохозяйственный потенциал. Логотип подчёркивает историю, традиции и жителей Черемховского района.
