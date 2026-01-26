Ричмонд
К 100-летнему юбилею Черемховский район представил новый логотип

Синий цвет символизирует водные объекты на территории района.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

К 100-летнему юбилею Черемховский район представил новый логотип. Дизайн выполнен в форме цифры «100». Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу районной администрации, преобладающий синий цвет символизирует водные объекты на территории Черемховского района.

— Бревенчатая башня на цифре «один» напоминает о начале освоения этих земель со строительства Бельского острога. В первом «нуле» отражена карта района, а во втором — главные символы района, — уточняется в сообщении.

Каменный уголь — это знак богатых природных ресурсов, изюбрь на въездной стеле — символ силы и красоты природы, а пшеница олицетворяет урожай сельскохозяйственный потенциал. Логотип подчёркивает историю, традиции и жителей Черемховского района.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре по улице Лопатина до 4 февраля закрыто движение для транспорта.